У Києві повністю знесли ринок “Юність”

Зазначається, що таким чином столицю очищають від незаконних МАФів.
“Чиновники запевняють, що вже 6 років встановити законно новий кіоск у місті неможливо. Хоча, судячи з того, що ми спостерігаємо щодня на вулицях, кіоски з’являються в найнесподіваніших місцях, причому їх ліплять де попало”, – говориться у повідомленні.
Відомо, що колгоспний ринок відкрили в 1971 році. Спочатку він називався “Лісовий”. Однак потім він став називатися “Юність”, через трамвайну зупинку “вулиця Юності” поблизу.Ринок “Юність” вважався найбільшим будівельним ринком Києва. Біля ринку завжди утворювалися величезні пробки.