У Києві повністю знесли ринок “Юність”

У Києві на Лісовому масиві “зач, публікуючи фото на підтвердження.

Зазначається, що таким чином столицю очищають від незаконних МАФів.

“Чиновники запевняють, що вже 6 років встановити законно новий кіоск у місті неможливо. Хоча, судячи з того, що ми спостерігаємо щодня на вулицях, кіоски з’являються в найнесподіваніших місцях, причому їх ліплять де попало”, – говориться у повідомленні.

Відомо, що колгоспний ринок відкрили в 1971 році. Спочатку він називався “Лісовий”. Однак потім він став називатися “Юність”, через трамвайну зупинку “вулиця Юності” поблизу.

Ринок “Юність” вважався найбільшим будівельним ринком Києва. Біля ринку завжди утворювалися величезні пробки.