Російській делегації ПАРЄ заборонили вільне пересування Страсбургом через вакцинацію "Спутником"

24 сентября 2021 | 08:40

Російська вакцина не визнана у Євросоюзі.

Російська делегація на Парламентській асамблеї Ради Європи отримала припис на заборону вільного пересування Страсбургом. Причина - вакцинація російським "Спутником V", який не визнаний в Євросоюзі.

Про це заявив член делегації Ради Федерації, заслужений лікар РФ Володимир Круглий, повідомляє РИА Новости.

Також він зазначив, що російську делегацію обмежили в пересуванні через прибуття із "червоної зони". Тому дипломати зможуть переміщатися тільки з готелю в будівлю Парламентської Асамблеї.

Сенатор додав, що для турецької делегації, що прибуває з "червоної зони", але вакцинованої Pfizer, немає ніяких обмежень. "Такі ж умови діють і стосовно української сторони", - зазначає російське інформагентство.

"Повторюється ситуація з літньою сесією ПАРЄ, коли російська делегація теж не приїхала через умову при приїзді у Страсбург бути присутніми тільки на засіданнях Асамблеї. Втрата можливості прогулятися по Страсбургу настільки вразила путінських чинуш, що глава "Держдуми" Володін вже вибухнув заявою про необхідність покинути ПАРЄ", - прокоментував ситуацію член української делегації ПАРЄ Олексій Гончаренко.

Спікер Держдуми РФ Вячеслав Володін назвав заборону вільного пересування російських делегатів дискримінацією. Він наголосив, що Росія платить за свою участь в ПАРЄ більше, ніж інші.