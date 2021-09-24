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США надасть Ізраїлю мілліард на ракети

24 сентября 2021 | 08:47

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Палата представників Сполучених Штатів переважною більшістю голосів в четвер проголосувала за надання 1 мільярда доларів Ізраїлю на доукомплектування його системи ПРО "Залізний купол". Про це повідомляє Reuters.


Рішення було ухвалене 420 голосами, проти висловилися 9. Тепер це рішення має підтримати Сенат.

Вчора законодавці-демократи виключили із законопроекту про фінансування уряду США асигнування на військове фінансування Ізраїлю на 1 мільярд доларів. Проти цього положення виступила горстка прогресивістів-демократів, які звинуватили Ізраїль у порушеннях прав людини щодо палестинців. Вони вимагали виключення цього положення з законопроекту. Демократам довелося піти на ці умови, бо в іншому випадку голосування за документ могло провалитися.

Втім лідери палати негайно заявили, що внесуть окремий законопроект про фінансування проекту “Залізний купол”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет подякував обом партіям в Палаті представників за їх підтримку. 

“Ті, хто намагається заперечити цю підтримку, отримали сьогодні гучну відповідь”, - наголосив він у своїй заяві.

1 мільярд доларів в рамках фінансування “Залізного купола” призначений для заміни ракет-перехоплювачів, які Ізраїль використовував для відбиття ракет, випущених з Гази під час травневого конфлікту.

Нагадаємо, у червні Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні через ймовірність нового конфлікту в секторі Гази.



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