США надасть Ізраїлю мілліард на ракети

24 сентября 2021 | 08:47

Палата представників Сполучених Штатів переважною більшістю голосів в четвер проголосувала за надання 1 мільярда доларів Ізраїлю на доукомплектування його системи ПРО "Залізний купол". Про це повідомляє Reuters.

Рішення було ухвалене 420 голосами, проти висловилися 9. Тепер це рішення має підтримати Сенат.

Вчора законодавці-демократи виключили із законопроекту про фінансування уряду США асигнування на військове фінансування Ізраїлю на 1 мільярд доларів. Проти цього положення виступила горстка прогресивістів-демократів, які звинуватили Ізраїль у порушеннях прав людини щодо палестинців. Вони вимагали виключення цього положення з законопроекту. Демократам довелося піти на ці умови, бо в іншому випадку голосування за документ могло провалитися.

Втім лідери палати негайно заявили, що внесуть окремий законопроект про фінансування проекту “Залізний купол”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет подякував обом партіям в Палаті представників за їх підтримку.

“Ті, хто намагається заперечити цю підтримку, отримали сьогодні гучну відповідь”, - наголосив він у своїй заяві.

1 мільярд доларів в рамках фінансування “Залізного купола” призначений для заміни ракет-перехоплювачів, які Ізраїль використовував для відбиття ракет, випущених з Гази під час травневого конфлікту.

Нагадаємо, у червні Ізраїль розгорнув "Залізний купол" по всій країні через ймовірність нового конфлікту в секторі Гази.