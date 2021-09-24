В Росси заключенных начали привлекать на стройки в крупных городах

24 сентября 2021 | 10:58

Российские власти продолжают расширять использование труда заключенных. Начав со стойки БАМа и Транссиба, осужденных системы ФСИН начали привлекать к работам в крупных городах.

Приговоренных к принудительным работам направили на строительство ледовой арены для Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Это шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч кв. м с главной ареной на 10,5 тысячи зрителей, который строится с 2019 года и должен быть возведен к 2023-му. Как уточнили в областном отделении ФСИН, осужденных привлекли к уборке и облагораживанию территории вокруг стройки.



В июне заключенных начали привлекать к строительству объектов на БАМе и Транссибе в рамках крупнейшего инфраструктурного проекта РЖД стоимостью более 700 млрд рублей. Стройка, которая должна продлиться до 2030 года и может быть профинансирована деньгами ФНБ, столкнулась с острой нехваткой кадров из-за дефицита мигрантов.



В общей сложности ФСИН готова предоставить для работ в России 188 тысяч человек - это чуть больше трети от общего числа заключенных в стране (483 тысячи), говорил в мае директор службы Александр Калашников. Он подчеркнул, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».