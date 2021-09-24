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В Росси заключенных начали привлекать на стройки в крупных городах
24 сентября 2021 | 10:58
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Российские власти продолжают расширять использование труда заключенных. Начав со стойки БАМа и Транссиба, осужденных системы ФСИН начали привлекать к работам в крупных городах.
Приговоренных к принудительным работам направили на строительство ледовой арены для Молодежного чемпионата мира по хоккею в Новосибирске. Это шестиэтажный комплекс общей площадью 55 тысяч кв. м с главной ареной на 10,5 тысячи зрителей, который строится с 2019 года и должен быть возведен к 2023-му. Как уточнили в областном отделении ФСИН, осужденных привлекли к уборке и облагораживанию территории вокруг стройки.
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