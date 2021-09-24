Подробности похищения дочи полтавского депутата

Стали известны детали похищения дочери депутата Полтавского облсовет, о чем вчера сообщала СБУ, задержавшая киднепперов.

Как пишет Полтавщина, речь идет о депутате Василии Кириченко и его дочери от второго брака Вите Кириченко. Похитители требовали за нее выкуп в 11 млн грн биткоинами.

Одна из неофициальных версий похищения — слишком «роскошная» жизнь девушки в столице, что привлекло внимание преступников.

По данным прокуратуры, похищение девушки организовал человек, который обвиняется в умышленном убийстве и сейчас содержится в Киевском следственном изоляторе. Для этого он привлек еще одного мужчину. Целью похищения было вымогательство средств у ее родителей, которые являются известными предпринимателями в Полтавской области.

Василий Кириченко — депутат Полтавского облсовета от партии «Довіра», Карловский предприниматель, руководитель ООО «Світоч». Похищенная девушка — его 19-летняя дочь от второго брака Вита Кириченко (в декларации депутата указаны только два сына и жена Татьяна).