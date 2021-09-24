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Подробности похищения дочи полтавского депутата
24 сентября 2021 | 11:02
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Девушку подвела слишком красивая жизнь в столице.
Стали известны детали похищения дочери депутата Полтавского облсовет, о чем вчера сообщала СБУ, задержавшая киднепперов.
Как пишет Полтавщина, речь идет о депутате Василии Кириченко и его дочери от второго брака Вите Кириченко. Похитители требовали за нее выкуп в 11 млн грн биткоинами.
Одна из неофициальных версий похищения — слишком «роскошная» жизнь девушки в столице, что привлекло внимание преступников.
По данным прокуратуры, похищение девушки организовал человек, который обвиняется в умышленном убийстве и сейчас содержится в Киевском следственном изоляторе. Для этого он привлек еще одного мужчину. Целью похищения было вымогательство средств у ее родителей, которые являются известными предпринимателями в Полтавской области.
Василий Кириченко — депутат Полтавского облсовета от партии «Довіра», Карловский предприниматель, руководитель ООО «Світоч». Похищенная девушка — его 19-летняя дочь от второго брака Вита Кириченко (в декларации депутата указаны только два сына и жена Татьяна).
Татьяна, Василий и Вита Кириченко
В течение двух недель преступники осуществляли психологическое давление на семью: присылали анонимные сообщения через Telegram канал или даркнет с угрозами нанести телесные повреждения и убить девушку в случае неуплаты денежных средств.
Сейчас вымогателей задержали. Им сообщили о подозрении по ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 146, ч.2 ст. 189 УК (Приготовление к незаконному лишению свободы или похищение человека из корыстных побуждений и вымогательство с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений).
По информации «Полтавской волны», предполагаемый организатор похищения дочери депутата — Юрий Кулявец. Это 20-летний полтавчанин, который находится в СИЗО в ожидании приговора. Два года назад его задержали по подозрению в убийстве своей девушки — Анастасии Чернявской.
Как сообщалось, 4 дня назад, в ночь с 19 на 20 сентября подожгли два автомобиля председателя Карловского фермерского хозяйства «Кумечко», адвоката и ветерана АТО Игоря Кумечко. В результате возгорания были уничтожены 5 машин и повреждены еще около 10-ти. Кумечко обвинил в организации поджога семью депутата Василия Кириченко и объяснил это тем, что имеет с ним конфликты по вопросам фермерства.
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