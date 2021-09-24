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Принятый вчера закон об олигархах переголосуют
24 сентября 2021 | 11:06
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Нардепы учли одновременно три правки, которые противоречат одна другой.
Нардепы буду переголосовывать закон об олигархах, который вчера, 23 сентября 2021 года, приняла Верховная Рада. Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.
По его словам, это придется сделать, поскольку в документе есть юридические ошибки. "Нужно ещё одно голосование в Раде, чтобы исправить юридическую коллизию. Иначе не подпишут. В чем проблема? Учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой", — рассказал депутат.
Он пояснил, что это касается пятой статьи закона — "статья про то, как олигарх признаётся олигархом". "Ещё раз. Вчера вытерли ноги об Регламент, чтобы на следующей неделе (или позже) снова выносить закон на голосование", — возмутился Желязняк.
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