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Геращенко рассказал сценарий покушения на Шефира и новые подробности

24 сентября 2021 | 11:15

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Киллер, который пытался убить первого помощника президента Сергея Шефира, целился в водителя автомобиля, чтоб остановить автомобиль и завершить преступление.


Об этом заявил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире "1+1", передает "ДС".

По его словам, изначально киллер должен был нейтрализовать водителя.

"В таких случаях, как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление. Машина становится неуправляемой, съезжает в кювет… И в дальнейшем киллер мог бы безнаказанно дострелить всех, кто в ней находился", — сказал советник главы МВД.

Геращенко отметил, что организаторы покушения и киллер выбрали единственное место на маршруте Шефира, "где автомобиль притормаживает, есть лес, и где киллер мог скрыться". По замыслу преступников, помощник президента должен был погибнуть.

По словам советника министра, киллер открыл огонь, когда машина приблизилась к нему. Водитель инстинктивно нажал на тормоз, однако Шефир приказал ему ехать дальше и водитель нажал на газ.

"Машина рванула вперед, другие пули попали уже ей в бок. Две из них попали в бедро водителя. И потом из-за того, что машина ускорилась, в заднюю часть попало несколько пуль, одна из них пробила колесо", — сообщил он.

Геращенко отметил, что эксперты разобрали автомобиль на части и обнаружили, что в него попало 18 пуль.



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