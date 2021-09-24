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Ломаченко підтвердив дату наступного бою і ім'я суперника
24 сентября 2021 | 11:17
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Ексчемпіон світу в легкій вазі за версією WBA, WBO і WBC Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) підтвердив, що наступний поєдинок проведе з Річардом Коммі (30-3-0, 27 KO).
За словами дворазового олімпійського чемпіона, він вийде в ринг проти ганського спортсмена 11 грудня.
"11 грудня на арені Madison Square Garden у Нью-Йорку відбудеться мій наступний бій проти Річарда Коммі", - наводить слова Ломаченка YouTube-канал iFL TV.
Василь також висловився про перспективу реваншу з Теофімо Лопесом.
"Я хочу реваншу з Лопесом, але ніхто не знає, адже сьогодні вони погоджуються битися, завтра відмовляються, а післязавтра знову дають добро.
До того ж у них є бій. Лопес буде битися в жовтні з Камбососом. Я думаю, після цього ми все дізнаємося", - зазначив українець.
Нагадаємо, останній свій бій Ломаченко провів у червні, коли декласував Масайосі Накатані (20-2, 13 КО), нокаутувавши японця в 9-му раунді.
Комі зі свого боку в лютому нокаутував Джексона Марінеса.
Додамо, що ганець у грудні 2019 року зустрічався з Лопесом і програв йому нокаутом уже в другому раунді.
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