ТЕМА

Airbus презентовал летающее электротакси

27 сентября 2021 | 08:48

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Аппарат вмещает четырех пассажиров и развивает скорость до 120 км/ч.


Французская компания Airbus представила на авиасаммите в Тулузе свою новую разработку — летающее такси CityAirbus NextGen, сообщает Euronews.

По информации телеканала, воздушное судно похоже на вертолет с лопастями, как у спиннера.

Кроме этого, "летающее такси" оснащено электродвигателем.

"Он не приземлится в вашем дворе. Необходима инфраструктура. И мы планируем соединить эту инфраструктуру с уже существующими транспортными узлами. В идеале подключить его к станции метро, например, или автостоянке, парковке. Таким образом вы сможете пользоваться разными видами транспорта в их совокупности и взаимодействии", — заявил директор отдела городской аэромобильности Airbus Маркус Мэй.

Доработка CityAirbus NextGen еще не завершена. Первый полет запланирован на 2023 год.



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