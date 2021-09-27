ТЕМА

В Twitter теперь можно оставлять блогерам "чаевые"

27 сентября 2021 | 08:54

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В социальной сети Twitter появилась новая функция, которая позволяет выплачивать авторам контента вознаграждение. Как отмечают в блоге компании, "чаевые" можно оставить даже в криптовалюте, в частности в биткоине.


"Наша новая функция "чаевых", которая теперь называется "Вознаграждения", теперь доступна всем. Она предлагает на выбор больше вариантов оплаты, даже в криптовалюте", — сообщили в компании.

По информации соцсети, пользователи часто оставляют в своих профилях ссылки на платформы, где люди могут их финансово поддержать. Теперь Twitter предлагает оформлять подписку или донаты на этих сервисах через свое приложение.

У кнопки "Подписаться" появилась соответствующая иконка, при нажатии на которую пользователю предложат несколько способов сделать взнос на Bandcamp, Cash, Patreon, Chipper, Wealthsimple Cash или Venmo.



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