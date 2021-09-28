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В Києві чоловіка застрелили з травмату
28 сентября 2021 | 08:42
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Національна поліція повідомила, що у Києві на Овруцькій вулиці (Шевченківський район) вночі застрелили чоловіка. Повідомлення про стрілянину надійшло від свідків події, повідомляється на сайті київського управління поліції. Патрульні та слідчі, які приїхали на виклик, знайшли вже мертвого постраждалого з вогнепальним пораненням грудної клітини.
"Ми з’ясували, що на вулиці між двома перехожими виник конфлікт. У результаті один із учасників вистрілив в опонента, ймовірно, з травматичної зброї. Потерпілий, 1977 року народження, від отриманого вогнепального поранення в груди помер на місці. Порушником виявився місцевий мешканець, 1998 року народження, якого ми затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Зброю та набої вилучено та направлено на експертне дослідження", - розказав слідчий Шевченківського управління поліції Віталій Журба.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.
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