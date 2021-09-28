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Судді не дали Усику можливість добити Джошуа, давши гонг на 6 секунд раніше, ніж передбачалося
28 сентября 2021 | 08:50
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Британець уникнув нокауту.
Олександр Усик помстився Ентоні Джошуа за співвітчизника Володимира Кличка і через 4 роки і 5 місяців повернув в Україну чемпіонські пояси з боксу в суперважкій ваговій категорії.
Українець одностайним рішенням суддів переміг британця в 12-раундовому поєдинку.
Ейфорія від цієї перемоги була настільки сильна, що майже ніхто не звернув увагу на те, що судді дали гонг про закінчення поєдинку на 6 секунд раніше, ніж передбачалося. Це дало можливість Джошуа уникнути нокауту - українець у цей час наносив удари по супернику, який вже перестав захищатися і буквально повис на канатах.
Однак цей факт не проскочив повз увагу менеджера нового чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкому дивізіоні Егіса Клімаса, який в Instagram висловив невдоволення з цього приводу.
"Просто цікаво, хто за це відповідає? На жаль, у кінцівці в Усика просто забрали як мінімум шість секунд. І ці шість секунд могли привести до нокауту", - написав Клімас.
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