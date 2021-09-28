В России решили расширить права бояр и царя

28 сентября 2021 | 10:01

Пожизненная форма государственного управления - без лимита на сроки пребывания на высших государственных постах - становится нормой для России. Вслед за президентом отмену лимитов на «два срока подряд» получат главы российских регионов. Соответствующий законопроект был внесен в ГосДуму в понедельник, сообщил один из авторов документа, глава комитета СовФеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», - пояснил Клишас.



Он подчеркнул, что цель законопроекта - это «улучшение качества жизни граждан». А для этого, по словам Клишаса, необходима «эффективная реализация полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованное взаимодействия между собой».



Законопроект о региональной власти также расширяет основания для досрочного прекращения полномочий губернатора в связи с утратой доверия президента: если сейчас это возможно в случае выявления фактов коррупции или конфликта интересов, то после принятия поправок увольнять глав регионов с формулировкой о доверии можно будет «по любым основаниям», пояснили в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству.



«Если президент утратил доверие к губернатору, то вряд ли какая-то работа получится, само по себе это является основанием - утрата доверия», - сказал глава комитета законопроекта Павел Крашенинников. По его словам, не нужно будет ждать расследований, заключений.