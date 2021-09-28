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В России решили расширить права бояр и царя
28 сентября 2021 | 10:01
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Пожизненная форма государственного управления - без лимита на сроки пребывания на высших государственных постах - становится нормой для России. Вслед за президентом отмену лимитов на «два срока подряд» получат главы российских регионов. Соответствующий законопроект был внесен в ГосДуму в понедельник, сообщил один из авторов документа, глава комитета СовФеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
«В настоящее время глава региона не может быть избран на должность высшего должностного лица субъекта РФ более двух сроков подряд. Законопроект исключает возможность такого ограничения сроков полномочий», - пояснил Клишас.
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