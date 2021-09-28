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Саакашвили собрался домой не взирая на угрозу ареста
28 сентября 2021 | 10:02
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Саакашвили обнародовал два билета направления Киев-Тбилиси на свое имя и на имя его матери Гиули Аласания. Согласно информации, он вылетает из Киева 2 октября в 19:20.
Также Саакашвили обратился к своему народу на грузинском языке в видео-обращении, которое тоже опубликовал в соцсети.
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