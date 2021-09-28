ТЕМА

Саакашвили собрался домой не взирая на угрозу ареста

28 сентября 2021 | 10:02

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Саакашвили обнародовал два билета направления Киев-Тбилиси на свое имя и на имя его матери Гиули Аласания. Согласно информации, он вылетает из Киева 2 октября в 19:20.


Также Саакашвили обратился к своему народу на грузинском языке в видео-обращении, которое тоже опубликовал в соцсети.

Прямая речь Саакашвили: "Разумеется, я уже взял билет, как я и сказал, на вечер 2 октября, чтобы быть вместе с вами в Тбилиси и вместе с вами защищать ваше волеизъявление. Вместе с вами принять участие в спасении Грузии.

У меня нет личных амбиций, мною не движет желание заполучить какую-либо должность. Я не собираюсь бороться за это, но я намерен бороться за то, чтобы у наших детей было будущее. Чтобы Грузия осталась не только на карте мира, но и вернулась к быстрому развитию".

Саакашвили не впервые обещает поклонникам приехать в страну, а в правительстве после этого заявляют, что в случае возвращения его ждет арест.



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