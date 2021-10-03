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НБУ оштрафовал коллекторов за жлобство
03 октября 2021 | 10:16
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Национальный банк Украины (НБУ) наложил штраф в размере 102 тысяч грн на компанию "Кредитпроминвест", сотрудники которой нарушали требования к этическому поведению при взыскании долга. Как сообщает пресс-служба НБУ, речь идет о нарушении требований по взаимодействию с потребителями и другими лицами при урегулировании просроченной задолженности.
"Национальный банк применил меру воздействия в виде наложения штрафа за нарушение установленных Законом требований относительно этического поведения в размере 102 тысяч грн. Такое решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 1 октября 2021 года", — говорится в сообщении.
По информации, распространенной в социальных сетях, сотрудники этой компании неоднократно нарушали правила этического поведения при взыскании долговых обязательств.
В частности, пытаясь заставить оплатить долг, коллекторы терроризировали клиентку, рассылая ее коллегам неправдивую информацию о том, что она якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера.
Кроме этого, представители коллекторской компании звонили соседям женщины с требованиями заставить ее погасить задолженность, а также угрожали ей самой.
Напомним, что в июле Национальный банк Украины утвердил порядок регистрации коллекторских компаний в специальном реестре, а также требования к их структуре собственности, деловой репутации и профессиональной пригодности их руководителей и работников.
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