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Перед покушением Шефир несколько раз встречался с Ахметовым
04 октября 2021 | 11:10
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что его первый помощник Сергей Шефир встречался с олигархом Ринатом Ахметовым. Об этом Зеленский сказал во время съезда партии “Слуга народа” в Трускавце Львовской области.
“Господин Шефир встречался с господином Ахметовым. У нас было несколько сложных моментов, много энерговопросов, много угольных проблем. Он действительно встречался. С другими олигархами не знаю встречался. Вызывали их, я, кажется, не имею права об этом говорить”, — сказал Зеленский.
Отвечая на вопрос Суспильного о покушении на Шефира, он отметил, что “многие из очень известным именами, с кем общался Сергей, вызвано в соответствующие правоохранительные органы”.
“Был покушение на убийство это 100% информация. Есть много деталей, пока идет следствие я не могу распространять”, — добавил он.
В СМИ Шефира назвали главным коммуникаторам Офиса Зеленского с олигархами. 31 августа 2020 журналисты программы “Схемы” зафиксировали, как Шефир тайно приезжал в имение олигарха Рината Ахметова под Киевом. Журналисты обратились к Шефиру с вопросами, он обсуждал с олигархом, почему встречался с ним тайно и известно об этом президенту. В ответ тот сказал: “Отвечу на все вопросы сразу. Ничего, что противоречит интересам нашей страны, ничего противозаконного я не делаю, точка”.
Этому предшествовала информация о том, что Ахметов якобы финансировал власть Зеленского. Речь шла о более 2 миллионов долларов ежемесячно, сообщала “Украинская правда”. В олигарха эту информацию сразу опровергли, а в Офисе президента назвали “фейком”.
Также Шефир на служебном авто посещал офис другого олигарха Игоря Коломойского. Этот визит он прокомментировал так: “Я не штатный работник (Офиса президента), внештатный помощник, остаюсь работать еще в студии” Квартал 95 “.
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