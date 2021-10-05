Китайская компания CAS Space планирует заняться космическим туризмом

05 октября 2021 | 08:24

Китайская компания CAS Space нацелена на суборбитальный космический туризм и планирует полеты в космос уже в 2024 году.

CAS Space, коммерческое подразделение Chinese Academy of Sciences (CAS), уже разрабатывает ракеты для коммерческих запусков спутников и в августе объявила, что хочет отправить людей в космос.

CAS Space работает над одноступенчатой ​​многоразовой ракетой, которая сможет взять на борт до семи пассажиров на 10-минутную поездку над линией Кармана (100 километров).

Иллюстрации проекта CAS Space весьма удивительно напоминают как суборбитальную ракету New Shephard от Blue Origin, так и капсулу Crew Dragon от SpaceX.

Имея сходство с New Shephard, различия включают использование пяти двигателей “Xuanyuan”, работающих на топливной паре керосин/жидкий кислород в отличие от одного двигателя BE-3 (на жидком водороде/жидком кислороде.).

На рендерах видны решетчатые рули в верхней части ракеты. И вместо посадочных опор ракета будет «захвачена» “рукой”, прикрепленной к стартовой вышке, в соответствии с концепцией, представленной SpaceX Starship.

Капсула с экипажем спустится на Землю на трех парашютах.

В 2022 году компания планирует осуществить первый демонстрационный полет. Суборбитальный испытательный полет состоится в 2023 году, а услуги по суборбитальному туризму начнутся в 2024 году.

CAS Space (Beijing Zhongke Aerospace Exploration Technology Co., Ltd.) – хорошо финансируемая компания с наследием, опытом и поддержкой.