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Китайская компания CAS Space планирует заняться космическим туризмом
05 октября 2021 | 08:24
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Китайская компания CAS Space нацелена на суборбитальный космический туризм и планирует полеты в космос уже в 2024 году.
CAS Space, коммерческое подразделение Chinese Academy of Sciences (CAS), уже разрабатывает ракеты для коммерческих запусков спутников и в августе объявила, что хочет отправить людей в космос.
CAS Space работает над одноступенчатой многоразовой ракетой, которая сможет взять на борт до семи пассажиров на 10-минутную поездку над линией Кармана (100 километров).
Иллюстрации проекта CAS Space весьма удивительно напоминают как суборбитальную ракету New Shephard от Blue Origin, так и капсулу Crew Dragon от SpaceX.
Имея сходство с New Shephard, различия включают использование пяти двигателей “Xuanyuan”, работающих на топливной паре керосин/жидкий кислород в отличие от одного двигателя BE-3 (на жидком водороде/жидком кислороде.).
На рендерах видны решетчатые рули в верхней части ракеты. И вместо посадочных опор ракета будет «захвачена» “рукой”, прикрепленной к стартовой вышке, в соответствии с концепцией, представленной SpaceX Starship.
Капсула с экипажем спустится на Землю на трех парашютах.
В 2022 году компания планирует осуществить первый демонстрационный полет. Суборбитальный испытательный полет состоится в 2023 году, а услуги по суборбитальному туризму начнутся в 2024 году.
CAS Space (Beijing Zhongke Aerospace Exploration Technology Co., Ltd.) – хорошо финансируемая компания с наследием, опытом и поддержкой.
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