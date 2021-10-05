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К 2500 году Земля станет непригодной для жизни
05 октября 2021 | 08:38
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Канадские и британские ученые провели исследование о влиянии климатических изменений на судьбу Земли. Согласно худшему из сценариев развития ситуации, планета может стать непригодной для жизни уже через 500 лет. Выводы исследователей опубликованы в журнале Global Change Biology.
Всего авторы исследования смоделировали три варианта развития ситуации. В худшем случае к 2500 году из-за глобального потепления, недостатка питания и плодородной почвы некоторые регионы Земли станут непригодными для жизни, и человечество вымрет.
Как заметили ученые, существует много основанных на научных исследованиях отчетов, в которых говорится о долгосрочных последствиях изменения климата. Однако большинство из них не заглядывают дальше 2100 года. Тогда как их собственные прогнозы показывают, что глобальное воздействие на климат значительно возрастет после 2100 года, если оперативно не начать смягчать последствия.
Прогнозы ученых основаны на траекториях концентраций парниковых газов в атмосфере. Три сценария развития ситуации отталкиваются от низкого, среднего и высокого уровня загрязнения парниковыми газами. Также ученые смоделировали распределение растительности, тепловой стресс и условия выращивания основных сельскохозяйственных культур, чтобы понять, к каким экологическим проблемам сегодняшним детям и их потомкам, возможно, придется адаптироваться начиная с XXII века.
Согласно двум сценариям, растительность и лучшие посевные площади будут сконцентрированы у полюсов, а их общее число сократится. Регионы с важными экосистемами, такие как бассейн Амазонки, станут бесплодными. Кроме того, тепловой стресс может достичь смертельного уровня для людей в тропических регионах (сейчас они густо населены). Такие районы могут стать непригодными для проживания. Человечеству в итоге негде будет жить и нечем питаться, заключают ученые.
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