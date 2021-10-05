В сети проают данные на 1,5 млрд пользователей ФБ

05 октября 2021 | 00:59

База данных, в которой содержится 1,5 млрд пользователей Facebook, выставлена на продажу в даркнете (сегмент Всемирной сети, где осуществляются незаконные операции), сообщил Privacy Affairs. В базе имена, телефонные номера, электронные и физические адресы пользователей, пишет портал.

Интернет-издание отмечает, что в конце сентября 2021 года пользователь одной из хакерских площадок сообщил, что у него есть доступ к базе Facebook с данными 1,5 млрд клиентов. На фоне сбоя в работе сервисов Facebook базу выставили на продажу.



Основатель сервиса анализа утечек данных DLBI Ашот Оганесян считает, что на продажу выставлена сборка данных, которая была собрана самой компанией Facebook в 2019 году.



«Это никакой не «слив данных в ФБ». Продают очередную сборку данных, собранных еще в 2019 году, когда официальный API социальной сети позволял получать номера телефонов пользователей. Продают примерно с конца сентября. В этот раз в продажу попала довольно большая сборка маркетинговой компании X2Emails», — заявил Оганесян в разговоре с РБК.