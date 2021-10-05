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У русского мира проблемы в Азии
05 октября 2021 | 09:49
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Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана призвали местных жителей отказаться от использования русского языка в пользу узбекского.
По инициативе чиновников городского духовного управления в общественных местах, включая магазины, транспорт и школы, были расклеены таблички с просьбой говорить по-узбекски и отказываться от использования русской речи.
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