У русского мира проблемы в Азии

05 октября 2021 | 09:49

Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана призвали местных жителей отказаться от использования русского языка в пользу узбекского.

По инициативе чиновников городского духовного управления в общественных местах, включая магазины, транспорт и школы, были расклеены таблички с просьбой говорить по-узбекски и отказываться от использования русской речи.



В местной администрации заявили, что подобную акцию организовали в целях поддержки государственного языка, владение которым демонстрирует «уважение и любовь к нации и государству».



Ранее в Узбекистане правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту избиения русского мальчика, на которого местные дети набросились толпой с криками «урус, урус!»



До этого в Казахстане националисты начали устраивать унизительные «языковые рейды», в ходе которых проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан.