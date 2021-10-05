ТЕМА

У русского мира проблемы в Азии

05 октября 2021 | 09:49

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Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана призвали местных жителей отказаться от использования русского языка в пользу узбекского.


По инициативе чиновников городского духовного управления в общественных местах, включая магазины, транспорт и школы, были расклеены таблички с просьбой говорить по-узбекски и отказываться от использования русской речи.

В местной администрации заявили, что подобную акцию организовали в целях поддержки государственного языка, владение которым демонстрирует «уважение и любовь к нации и государству».

Ранее в Узбекистане правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту избиения русского мальчика, на которого местные дети набросились толпой с криками «урус, урус!»

До этого в Казахстане националисты начали устраивать унизительные «языковые рейды», в ходе которых проверяли знание казахского языка сотрудниками магазинов и госучреждений и заставляли извиняться русскоговорящих граждан.



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