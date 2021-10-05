ФБ положили технари Цукера

Дочка екс-прем'єр міністра України Юлії Тимошенко Євгенія, її наречений англійський рок-співак Шон Карр, Олександр та Юлія Тимошенко перед весільною церемонією у Видубецькому чоловічому монастирі у Києві в неділю, 2 жовтня 2005 р. Весілля правив архімандрит монастиря Себастьян. В суботу, 1 жовтня 2005 р. шлюб між Євгенією Тимошенко та Шоном Карром був зареєстрований в одному із РАГСів Києва. Євгенія взяла прізвище Карр. Весілля, яке відбувається у Києві в Кристалл-паласі, є закритим для сторонніх. Фото Олександра Синиці / УНІАН

"Цей збій у мережевому трафіку надав каскадного впливу на спосіб зв'язку наших центрів обробки даних, що призвело до того, що наші служби перестали працювати... Наразі ми хочемо прояснити, що, на нашу думку, основною причиною цього збою було неправильне внесення змін до конфігурації", - заявили в компанії.

"Наші сервіси тепер знову підключені до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи", - йдеться в повідомленні.

Збій у роботі Facebook, що тривав близько шести годин 4 жовтня, був пов'язаний з неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних. Про це повідомяється на сайті компанії.