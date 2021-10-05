|
ФБ положили технари Цукера
05 октября 2021 | 09:54
распечатать комментарии [0] добавить в
Збій у роботі Facebook, що тривав близько шести годин 4 жовтня, був пов'язаний з неправильною зміною конфігурації на магістральних маршрутизаторах, які відповідають за координацію мережевого трафіку між центрами обробки даних. Про це повідомяється на сайті компанії.
Зазначається, що дані користувачів не постраждали.
"Наші сервіси тепер знову підключені до мережі, і ми активно працюємо над тим, щоб повністю повернути їх до звичайної роботи", - йдеться в повідомленні.
"Цей збій у мережевому трафіку надав каскадного впливу на спосіб зв'язку наших центрів обробки даних, що призвело до того, що наші служби перестали працювати... Наразі ми хочемо прояснити, що, на нашу думку, основною причиною цього збою було неправильне внесення змін до конфігурації", - заявили в компанії.
также читайте
[04.10.2021]
[03.10.2021]
[28.09.2021]
|
по теме
В Киеве ужесточили карантин: в заведения будут пускать только с сертификатом
06. 10. 2021 | 10:26
В столице посетителей в государственных администрациях, ЦПАУ, предприятиях и организациях независимо от формы собственности будут пускать только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом
От Байдена требуют выслать российских дипломатов
06. 10. 2021 | 10:15
Сенаторы США из Демократической и Республиканской партий написали открытое письмо президенту страны Джо Байдену, в котором потребовали, чтобы он поставил властям России ультиматум. Москва должна расширить посольство США в РФ, в противном случае 300 российских дипломатов вышлют из Вашингтона.
У русского мира проблемы в Азии
05. 10. 2021 | 09:49
Власти города Чирчик в Ташкентской области Узбекистана призвали местных жителей отказаться от использования русского языка в пользу узбекского.
К 2500 году Земля станет непригодной для жизни
05. 10. 2021 | 08:38
Канадские и британские ученые провели исследование о влиянии климатических изменений на судьбу Земли. Согласно худшему из сценариев развития ситуации, планета может стать непригодной для жизни уже через 500 лет. Выводы исследователей опубликованы в журнале Global Change Biology.
У русских нет денег на сверхтяжелую ракету
05. 10. 2021 | 08:30
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»