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Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в ДТП, два человека погибли, у Собчак сотрясение мозга
10 октября 2021 | 17:56
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В Адлере, Сочи, автомобиль с российской журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак попал в ДТП со смертельным исходом.
В ряде источников появилась информация, что виновником аварии оказался водитель Собчак, выехавший на встречную полосу, а сама телеведущая не пострадала, пересела в другую машину, уехала в аэропорт и улетела в Москву.
По словам Собчак, после аварии она потеряла сознание, кроме того, у нее и ее ассистентки сотрясения мозга.
Этот пост пишу лично я. Сейчас я дома, только оклемалась, у меня сотрясение мозга и многочисленные травмы. Я в ужасе и шоке от того, что погибли люди будем связываться с родными. Я никуда не лечу и не еду.
Я была в машине. Машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в зуме и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя, это правда.
У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину.
Мне предлагали госпитализацию в Сочи моя команда, когда я пришла в себя, было очень плохо. Но я хотела к сыну и домой, поэтому вылетела. Сегодня обследование так как ушибы внутренних органов и сотрясение.
Мы уехали на другой машине, но предварительно мой директор Кирилл вызвал скорую и сходил посмотреть можем ли мы помочь другой машине. Ими уже занимались люди.
Пост в инстаграме с утра вышел с отложки, его забыли снять.
Водителя, который вез Собчак, зовут Олег Цой, он признал вину в ДТП. По словам мужчины, во время поездки он не узнал телеведущую, а пассажиры его не гнали.
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