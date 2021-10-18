ФБ побудує "метавсесвіт" силами європейців

18 октября 2021 | 11:23

Американська компанія Facebook Inc. у наступні 5 років планує найняти на території Євросоюзу 10 000 людей. Це необхідно для побудови так званого метавсесвіту – поки що тільки задуманого онлайн-світу, де люди існують і комунікують у віртуальному просторі, пише Reuters з посиланням на заяву компанії. Facebook шукає висококваліфікованих інженерів, зокрема в Німеччині, Франції, Іспанії, Польщі, Нідерландах, Італії та Ірландії, додали в CNBC.

"Ця інвестиція (у нові робочі місця – Ред.) є вотоумом впевненості в силі європейської технологічної індустрії та потенціалі європейських технічних талантів", – йдеться у повідомленні.

У компанії також зазначили, що Європа є "дуже важливою" для Facebook.

Концпепцію метавсесвіту останніми місяцями активно рекламував засновник і топменеджер Facebook Марк Цукерберг. У вересні компанія виділила 50 млн доларів на створення метавсесвіту. До проєкту долучені й виробники відеоігор Epic Games та Roblox.

Раніше компанія почала тестувати новий додаток для віддаленої роботи у віртуальній реальності, де люди можуть проводити зустрічі у вигляді своїх аватарів.

Концепція метавсесвіту полягає в об'єднанні в єдину систему кількох додатків та платформ, що дозволять комунікувати, працювати, грати, вчитися та робити шопінг. У Facebook заявляють, що до розробки цього проєкту долучені політики, експерти та галузеві фахівці.