ТЕМА

Вслед за мэром Кривого Рога на тот свет отправился его запойный брат

19 октября 2021 | 08:53

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Родной брат погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова найден мертвым.


18 октября около 16:30 тело Андрея Павлова в квартире умершего на улице Черняховского обнаружил его друг, сообщает Первый городской.

Об этом стало известно по информации от сотрудников правоохранительных органов, которые сейчас находятся на месте происшествия.

При этом, по имеющейся информации, еще сегодня утром Андрея Павлова видели живым.

Павлов Андрей Юрьевич был младшим братом погибшего 15 августа, при до сих пор не установленных следствием обстоятельствах, мэра Кривого Рога Константина Павлова.

Андрею Павлову было 46 лет.

Была ли смерть насильственной, пока не сообщается.

В Криворожском районном управлении полиции сообщают, сейчас на месте происшествия работают эксперты и следственно-оперативная группа. Тело мужчины направят на проведение судебно-медицинской экспертизы, которая должна установить причину смерти. Предварительно, видимых признаков насильственной смерти на теле Андрея Павлова не обнаружили.

Как пишет в Т-канале некто Алексей Тармурзин, Андрей Павлов страдал от алкоголизма и умер, судя по всему, в результате запоя у себя в квартире. Сегодня весь день ему было плохо, мужчину рвало.



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