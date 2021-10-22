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Голливудский актер Алек Болдуин застрелил оператора-украинку на съемках фильма

22 октября 2021 | 16:53

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Кроме того, исполнитель главной роли тяжело ранил и режиссера фильма: съемки пока остановлены


Американский актер Алек Болдуин 21 октября застрелил на съемках фильма оператора, уроженку Украины, а также тяжело ранил режиссера Джоэла Соузу.

Как передает CNBC, обстоятельства стрельбы выясняются и пока никаких обвинений никому не предъявляли. Съемки приостановлены.

Хатчинс была доставлена ​​на вертолете в больницу Университета Нью-Мексико в Альбукерке, где врачи констатировали ее смерть. Соуза же был доставлен в региональный медицинский центр в городе Санта-Фе.

В свою очередь, как сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на спикер Министерства иностранных дел Олега Николенко, погибшая имела гражданство Украины.

"МИД Украины получило подтверждение принадлежности Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма в США, к украинскому гражданству. Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет обстоятельства и взаимодействует с американскими правоохранителями в контексте расследования", — сообщил он.

Николенко отметил, что консулы также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь.

Известно, что Хатчинс родилась в Украине в 1979 году, получила степень магистра международной журналистики в Киевском национальном университете и работала журналистом-расследователем в британских документальных фильмах в Европе.

Кинокарьеру начала после переезда в США: в 2015 году закончила Американский институт кино, также снялась в нескольких короткометражных фильмах, а впоследствии стала оператором фильма 2020 года "Заклятый враг" (он же "Макс Фист").



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