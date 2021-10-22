Надежду Савченко с сестрой поймали на использовании поддельных Covid-сертификатов

22 октября 2021 | 16:57

Бывший депутат Верховной Рады от "Батькивщины" Надежда Савченко и ее сестра Вера уличены в использовании поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Главное управление полиции в Киевской области.

Отмечается, что "на днях" женщины попытались пройти на въезд в Украину в аэропорту "Борисполь", однако сотрудники Госпогранслужбы определили, что предъявленные ими сертификаты имеют признаки подделки.

Ситуацию при этом пространно прокомментировала на своей странице в Facebook Вера Савченко, "когда политическая система не способна работать и уже давно нуждается в том, чтобы ее изменить, она спускает говноСМИ", сопроводив данный тезис тэгом "недовакцинация".