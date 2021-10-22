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Нардеп збрехав про черги до крематорію з померлими від ковід
22 октября 2021 | 17:04
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У Київському крематорії спростували заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про збільшення черг на кремацію. Про це повідомляє Радіо Свобода.
"Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності", - повідомили в адміністрації ритуальної служби спеціалізованого КП "Київський крематорій" у відповідь на запит видання.
Там також навели дані щодо кількості кремованих померлих від COVID-19.
За даними підприємства, за весь 2020 рік було кремовано 1 470 померлих від COVID-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року - 3 144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року - 335 людей.
20 жовтня, виступаючи на засіданні Верховної Ради, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що "черга до Київського крематорію з катафалків сьогодні становить майже дві години". Він сказав про це у контексті необхідності вакцинувати людей, зокрема народних депутатів, від COVID-19 через спалах захворювання і значне число тих, хто захворів, і померлих.
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