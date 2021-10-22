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Керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції звільнили через помилки в санкційних списках РНБО
22 октября 2021 | 17:08
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Технічні пмилки воевидь були зроблені свідомо.
Керівництво Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було звільнено через допущені помилки в даних про осіб, щодо яких накладені санкції Ради нацбезпеки і оборони. Про це під час години запитань до уряду повідомив голова МВС Денис Монастирський.
За його словами, помилки були технічні – невірні літери в прізвищах або числа в датах народження. Загалом таких виправлень було 108, але нікого не виключили з санкційного списку.
Переважно ці люди – кримінальні авторитети, зокрема "вори в законі". Санкції проти них будуть діяти.
Дані про цих людей передали до банків, щоб вони заблокували їхні рахунки, якщо цього через помилки не було зроблено раніше.
"Щодо відповідальності – була проведена службова перевірка, службове розслідування, внаслідок цього було звільнено цілий ряд осіб з Національної поліції, зокрема керівництво Департаменту стратегічних розслідувань", – додав міністр внутрішніх справ.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов 15 жовтня повідомив, що до санкційних списків контрабандистів і "ворів у законі" помилково внесли 108 осіб. Ексзаступник директора Департаменту комунікації МВС Ярослав Тракало повідомив, що Міністерство внутрішніх справ часів Арсена Авакова нікого помилково не "зараховувало" до криміналітету, а нинішні зміни в санкційному списку є "косметичними".
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