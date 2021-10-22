​ВАКС відмовився конфіскувати квартиру у нардепа Волинця

22 октября 2021 | 17:13

Антикорупційна прокуратура не змогла довести незаконність дій депутата.

Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні цивільного позову про визнання необґрунтованим активом квартири вартістю понад 7 млн гривень, що належить народному депутату України IX скликання Михайлу Волинцю, та стягнення її в дохід держави в порядку цивільної конфіскації.

Про це повідомила пресслужба САП.

Волинець у 2020 році придбав трикімнатну квартиру в місті Києві, на яку йому, з урахуванням задекларованих доходів, не могло вистачити грошей. Прокуратура намагалась довести, що квартира є необґрунтованим активом, та стягнути її в дохід держави.

Питання щодо оскарження рішення ВАКС буде вирішуватися після ознайомлення з повним текстом рішення суду, який буде оголошено 1 листопада.

Кілька місяців тому програма "Схеми" повідомила, що у червні 2020 року депутат від "Батьківщини" Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за 4 мільйони гривень і одразу купив нову в ЖК "Бульвар фонтанів" на Печерську за 7,5 мільйонів гривень.

Депутат заявив, що з грішми йому допомогла жінка, з якою він проживає, але не є в шлюбі.

Нагадаємо, що раніше САП подала позов про цивільну конфіскацію понад 1,2 млн грн нардепа Іллі Киви, які він нібито заробив від здачі в оренду жомової ями. Сам Кива вважає дохід законним, проте ВАКС вирішив інакше і постановив конфіскувати гроші.

Закон про цивільну конфіскацію набув чинності в кінці 2019 року. Він дозволяє суду стягувати в дохід держави активи, законність походження яких не встановлена.

Пред’явлення позову та представництво держави в суді у такій категорії справ віднесено до виключної компетенції прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а у передбачених законом випадках – прокурорів Офісу Генерального прокурора.