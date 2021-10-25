“Воїн справедливості” наголосив, що це за всіх тих, кого вони обікрали. Після побиття гумовим чоловічим членом, він заприскав їх з газового балончика.
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На Хрещатику чоловік відлупцював групу ромів фалоімітатором
25 октября 2021 | 10:17
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Він запитав у кількох жінок: “Що ви зробили? Лазили? Крали?”. Вони стверджували, що цього не робили.
Відео опублікували у соцмережах.
“Воїн справедливості” наголосив, що це за всіх тих, кого вони обікрали. Після побиття гумовим чоловічим членом, він заприскав їх з газового балончика.
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