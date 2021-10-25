На Хрещатику чоловік відлупцював групу ромів фалоімітатором

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Казаки на III Международном казачьем форуме, в Симферополе, в четверг, 12 июня 2008 г. 600-700 казаков собрались в центре Симферополя на III Международный казачий форум. Форум приурочен ко дню России. В нем принимают участие казаки Приднестровья, Беларуси, ряда регионов России - Дальнего Востока, Кубани, Оренбурга, а также крымские казаки. Мероприятие проходит под флагами России, Крыма, флагами казачьих организаций, партии «Руский блок» и Российского общества Крыма. Фото Алексея Сувирова / УНИАН