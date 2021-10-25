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Запитанням до Ілона Маска спробували прорекламувати токен-криптовалюту. Не допомогло
25 октября 2021 | 12:13
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Мемкойн Shiba Inu став коштувати ще менше, ніж раніше - менше копійки.
Альткойн Shiba Inu на вихідних, що минули, вийшов на 11-е місце серед усіх криптовалют за ринковою капіталізацією.
Як повідомляє Bloomberg, вартість жартівливого токена, названого на честь породи собак сіба-іну і відомого як SHIB, у 2021 році виросла більше ніж на 40 мільйонів відсотків. На вихідних вона вийшла на пік своєї вартості, коли за один токен давали 0,000044 долара (приблизно 0,1 копійки).
"Меми мають цінність і увійшли в інвестиційні декларації в 2021 році", - пояснив подібний успіх альткойна один з керівників криптобіржі FTX Джонатан Чісман. Токени з наднизькою вартістю є також привабливими для роздрібних інвесторів, оскільки ті можуть на один долар придбати величезну кількість токенів, наприклад понад 20 тисяч SHIB.
Але такі "монети" є надзвичайно волатильними. У неділю це підтвердив Ілон Маск, якому вдалося одним твітом обвалити курс Shiba Inu на чверть. Один із користувачів Twitter поцікавився в Маска, скільки у того токенів Shiba Inu. "Жодного", - відповів керівник Tesla і SpaceX, після чого вартість альткойна різко впала.
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