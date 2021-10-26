Департамент спецрасследований МВД продавал ворам места в санкционных списках СНБО. Начальство уволили

26 октября 2021 | 15:05

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что места в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны продавали по 100-300 тыс. долларов. Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

Он отметил, что ошибкам Министерства внутренних дел о включении 108 человек в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) есть объяснение.

"Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов за мзду. Допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу", - сказал он.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны заявил, что из-за ошибки сотрудников Министерства внутренних дел, он ввел санкции в отношении 108 человек, которые были включены в список воров в законе. Ошибки якобы касались транслитерации.

"Случайных ошибок, мне кажется, там не было вообще", - сказал Арахамия.