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Департамент спецрасследований МВД продавал ворам места в санкционных списках СНБО. Начальство уволили
26 октября 2021 | 15:05
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Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявляет, что места в санкционных списках Совета национальной безопасности и обороны продавали по 100-300 тыс. долларов. Об этом он заявил в эфире "Украина 24".
Он отметил, что ошибкам Министерства внутренних дел о включении 108 человек в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) есть объяснение.
"Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что к ним приходили коррумпированные сотрудники правоохранительных органов и предлагали от 100 до 300 тыс. долларов за мзду. Допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу", - сказал он.
Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны заявил, что из-за ошибки сотрудников Министерства внутренних дел, он ввел санкции в отношении 108 человек, которые были включены в список воров в законе. Ошибки якобы касались транслитерации.
"Случайных ошибок, мне кажется, там не было вообще", - сказал Арахамия.
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