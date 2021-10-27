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Голландцы вернули Украине скифское золото

27 октября 2021 | 09:08

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Крым остался ни с чем, ибо он - никто.


Апелляционный суд Амстердама постановил вернуть Украине коллекцию золота скифов из музеев аннексированного Крыма, которая сейчас находится в Нидерландах.

Таким образом, суд подтвердил предыдущее решение окружного административного суда столицы Нидерландов от 14 декабря 2016 года.

Выставка "Крым. Золотой остров в Черном море" проходила в музее Алларда Пирсона в Амстердаме с 7 февраля по 31 августа 2014 года и состояла из экспонатов четырех крымских музеев и одного киевского.

После аннексии полуострова Россией возник спор по поводу того, возвращать ли экспонаты в Крым - или же на подконтрольные украинским властям территории.

Украина выиграла процесс в первой инстанции. Тогда нидерландский суд установил, что Киеву должны вернуть ценности на основании конвенции ЮНЕСКО от 1970 года, которая подчеркивает, что культурное наследие принадлежит суверенному государству.

В 2017 году крымские музеи подали апелляцию на это решение.

Во время предыдущего процесса суд руководствовался тем, что Крым не является суверенным государством и не может заявлять о своем праве на объекты искусства. Таким образом, решение о том, кому должны быть возвращены артефакты, должен принять украинский суд после того, как они окажутся на территории Украины.



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