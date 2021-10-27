В условиях, когда основной военной доктриной вооруженных сил РФ по-прежнему является массовое использование танков как ударной силы, наличие в боевых частях достаточного количества противотанковых средств является важным фактором боевой устойчивости обороны.

На начало войны на Донбассе на вооружении нашей армии состояли преимущественно противотанковые ракетные комплексы еще советского производства типа “Фагот” — очень часто с почти истекшим сроком хранения. Тем не менее даже они оказали достаточно большое влияние на ход войны — особенно ярко это проявилось во время боев за Дебальцево зимой 2015 г. Да и сейчас время от времени проскакивают сообщения с линии соприкосновения о применении “Фаготов” — правда, уже исключительно по автомобильной технике и укреплениям противника.

Нынче же в армии основу парка ПТРК составляют противотанковые комплексы отечественного производства типа “Стугна-П” и “Корсар”, а также американские Javelin. Недавно наши военные получили третью партию “Джавелинов”, теперь количество пусковых установок перевалило за 50, а количество ракет — за 500.

Впервые Javelin появились в Украине в апреле-мае 2018 г. — тогда Вашингтон в рамках военной помощи из наличия американской армии поставил 35 переносных пусковых установок, а также 210 противотанковых ракет FGM-148С. Кроме того, были поставлены две пусковые установки для использования в качестве доноров запчастей и несколько тренажеров Basic Skill Trainers для подготовки операторов. Заявленная стоимость вооружения составила $47 млн.

Следующая партия американских комплексов была уже оплачена из бюджета Министерства обороны Украины — по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales с июня 2020-го по начало 2021-го были куплены 10 переносных пусковых установок и 150 противотанковых управляемых ракет модификации FGM-148Е. Следует отметить, что эта партия и пусковых установок была нового производства. По сообщениям СМИ, стоимость контракта составила более $36,5 млн.

Наконец, поставки третьей партии (количество ракет и установок пока неизвестно) были осуществлены 10-22 октября по воздушному мосту в аэропорт Борисполь в рамках пакета дополнительной срочной американской военной помощи Украине. Напомним, что поставки ПТРК Javelin, боеприпасов и медицинского имущества на сумму $60 млн идут дополнительно к ранее согласованным $250 млн американской военной помощи Украине, выделяемым в 2021 г.

По состоянию на ноябрь 2020 г. у нас было подготовлено 60 операторов для ПТРК Javelin (подготовка проходит на базе “Школы противотанковой артиллерии”), отработка его применения происходит на учениях разного уровня.

Однако количество американских ракет и комплексов не идет ни в какое сравнение с количеством поставленных в войска комплексов отечественного производства — “Стугна-П” и “Корсар”. Если судить по интервью военных, то ныне на каждый Т-64 и Т-72 формирований оккупационных войск на Донбассе приходится минимум по три противотанковые ракеты РК-3 комплекса “Корсар” и РК-2С/М-2/ОФ комплекса “Стугна-П”.

При этом наши комплексы имеют характеристики вполне на уровне зарубежных аналогов. Так, например, максимальная дальность поражения цели противотанковой ракетой РК-2С/ОФ — 5000-5500 м (для Javelin этот показатель составляет 4750 м). Хотя есть, конечно, и недостатки. Из-за того, что в “Стугне” применяется полуавтоматическая система наведения по лазерному лучу, лазерно-лучевой модуль способен демаскировать позицию комплекса и обнаружить приближение ракеты еще в начале или середине траектории.

Чисто теоретически “лекарством” от “Стугны” и Javelin может стать перспективный комплекс активной защиты “Арена-М”, однако в России он еще даже не принят на вооружение. Поэтому россиянам приходится изобретать дополнительные средства защиты — так, на летних учениях в оккупированном Крыму и Ростовской области использовались танки Т-72Б3 с противокумулятивными решетками, приваренными прямо над башнями танков.

Кроме того, на вооружение российской амии начал поступать новый комплекс танковой защиты, основу которого составляет боеприпас 3ВД35, отстреливающийся при возникновении угрозы и создающий облако аэрозольных помех, которые мешают работе высокоточного оружия с лазерной, оптической и тепловой системами наведения. Насколько такие меры будут эффективны против наших “Стугн” и американских Javelin, сказать сложно, однако большинство военных аналитиков и специалистов относятся к ним крайне скептически.

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