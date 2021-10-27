ТЕМА

Українець розгромив залізничну станцію в Польщі

27 октября 2021 | 08:40

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Як повідомляють у поліції, кілька місяців тому до правоохоронців Польщі надійшло повідомлення про погром у відремонтованих приміщеннях, які належать залізниці.


Повідомлялося про пошкодження підвісної стелі, електричних та телекомунікаційних установок, кондиціонера, вентиляції, комп’ютерів, жалюзі та дверей. Вартість збитків оцінили в 66 тис. злотих.

Зловмисника вдалося знайти 21 жовтня завдяки особистим речам, які він залишив на місці пригоди. Зазначається, що поліцейські швидко вийшли на його слід та подали на нього в розшук. Виявилося, що підозрюваний — це громадянин України. Його пошуки ускладнювались через те, що той не мав постійного місця проживання та мандрівного способу життя.



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