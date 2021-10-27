НБУ отсудил гостиницу “Салют” в центре Киева за долги банка-банкрота Константина Жеваго

27 октября 2021 | 09:20

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины об обращении взыскания на переданное в ипотеку НБУ здание гостиницы “Салют” путем ее продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства. Соответствующее решение суд принял 25 октября, сообщает пресс-служба регулятора.

В Нацбанке напомнили, что ЧАО “Отель “Салют” является имущественным поручителем по обязательствам АО “Банк “Финансы и Кредит” перед Национальным банком по кредитам рефинансирования.

Речь идет о нежилом здании гостиницы “Салют” общей площадью 12 255 кв. м, расположенной в Киеве по ул. Мазепы Ивана, 11-Б и принадлежат ЧАО “Отель “Салют”. Залоговая стоимость недвижимого имущества — 480,87 млн ​​грн (в соответствии с договором ипотеки).

В 2008 году ЧАО “Отель “Салют” заключил с Национальным банком договор ипотеки в обеспечение выполнения обязательств по предоставленным банку “Финансы и Кредит” кредитам рефинансирования. Таким образом, ЧАО “Отель “Салют” взял на себя имущественные обязательства по погашению банком кредитов рефинансирования из имущества. Поскольку банк не выполнял кредитные обязательства, в ноябре 2016 года НБУ обратился в Хозяйственный суд города Киева с целью обращения взыскания на имущество в судебном порядке. Однако судебные процессы затянулись на 5 лет.

Хозяйственный суд города Киева в рамках дела о банкротстве ЧАО “Отель “Салют” признал требования Национального банка на 4,1 млрд грн как обеспеченные залогом имущества должника.

Как сообщалось, ранее Северный апелляционный суд оставил без изменений решение, которым в качестве погашения долга банка “Финансы и кредит” по рефинансированию в размере 1,5 млрд грн в пользу Нацбанка было наложено взыскание на единый имущественный комплекс ЧАО “Белоцерковская теплоэлектроцентраль”, которую с бывшим владельцем банка Константином Жеваго.

Напомним, в начале августа 2019 Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам банка “Финансы и кредит” по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат. В конце сентября 2019 года следователи ДБР заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жеваго по этому делу. По информации ГБР, в июле 2021 Интерпол объявил Жеваго в международный розыск.

В пресс-службе бизнесмена обвинения отрицают, сообщив, что сейчас он находится за границей на лечении.