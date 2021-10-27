|
ІДІЛ в Афганістані може завдати удару проти США вже наступного року, – Пентагон
27 октября 2021 | 09:27
распечатать комментарии [0] добавить в
Штати сумніваються, що в "Талібана" вистачить можливостей ефективно протидіяти терористам.
За оцінкою американської розвідки, терористична "Ісламська держава" в Афганістані матиме можливість атакувати США через пів року, і має намір це зробити. Про це Конгресу повідомив заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль, пише The Guardian.
"Нині розвідувальне товариство вважає, що ІДІЛ-Х (угрупування, що базується в Афганістані) та "Аль-Каїда" мають намір проводити зовнішні операції, зокрема проти США, але жодна з них поки не може втілитися. Ми можемо побачити, як ІДІЛ-Х створить таку можливість десь через шість чи 12 місяців", – повідомив Колін Каль.
Він підкреслив, що досі незрозуміло, чи зможе "Талібан", який в серпні захопив владу, ефективно боротися з ІДІЛ після виводу військ США.
"За нашою оцінкою, "Талібан" і ІДІЛ-Х – смертельні вороги. Тож "Талібан" дуже зацікавлений у тому, щоб переслідувати ІДІЛ-Х. Їхню спроможність зробити це, думаю, ще належить визначити", – зазначив Каль.
За оцінкою Пентагона, в рядах ІДІЛ у Афганістані – кілька тисяч бойовиків.
В.о. міністра закордонних справ нового уряду талібів Амір Хан Муттакі заявив, що загроза з боку бойовиків "Ісламської держави" буде усунута. Він додав, що Афганістан не стане плацдармом для нападу на інші країни.
США збираються продовжувати виявлення загроз з боку терористичних організацій на афганській території. Однак офіційні особи США у приватному порядку застерігають, що виявлення і знешкодження угрупувань, як "Аль-Кайда" та ІД, буде надзвичайно складним без наявності військ у країні.
Нагадаємо, у серпні США вивели останні війська з території Афганістану, тоді ж "Талібан" увійшов до Кабула і фактично захопив владу. Крім гуманітарної кризи, включно із загрозою голоду, Афганістан зіткнувся з масштабними терористичними загрозами.
На початку жовтня в Кабулі трапився вибух біля мечеті, внаслідок якого загинуло не менше восьми осіб, ще 20 людей отримали поранення. За кілька днів після цього в шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану стався вибух. За попередніми даними, його жертвами стали понад 100 осіб, які отримали поранення або загинули.
Іще за тиждень під час п'ятничної молитви в шиїтській мечеті у місті Кандагар на півдні Афганістану пролунали вибухи, у результаті яких загинуло понад 30 людей.
также читайте
[26.10.2021]
[25.10.2021]
|
по теме
НБУ отсудил гостиницу “Салют” в центре Киева за долги банка-банкрота Константина Жеваго
27. 10. 2021 | 09:20
Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка Украины об обращении взыскания на переданное в ипотеку НБУ здание гостиницы “Салют” путем ее продажи на публичных торгах в рамках процедуры исполнительного производства. Соответствующее решение суд принял 25 октября, сообщает пресс-служба регулятора.
Голландцы вернули Украине скифское золото
27. 10. 2021 | 09:08
Противотанковый щит Украины: Стугны и Джавелины
27. 10. 2021 | 08:55
Уже полсотни “Джавелинов”. Готова ли к большой войне наша противотанковая оборона.
Українець розгромив залізничну станцію в Польщі
27. 10. 2021 | 08:40
Як повідомляють у поліції, кілька місяців тому до правоохоронців Польщі надійшло повідомлення про погром у відремонтованих приміщеннях, які належать залізниці.
фототема (архивное фото)
| новости | архив | фототема | редакция | RSS
© 2005 - 2007 «ТЕМА»