ІДІЛ в Афганістані може завдати удару проти США вже наступного року, – Пентагон

27 октября 2021 | 09:27

Штати сумніваються, що в "Талібана" вистачить можливостей ефективно протидіяти терористам.

За оцінкою американської розвідки, терористична "Ісламська держава" в Афганістані матиме можливість атакувати США через пів року, і має намір це зробити. Про це Конгресу повідомив заступник міністра оборони з питань політики Колін Каль, пише The Guardian.

"Нині розвідувальне товариство вважає, що ІДІЛ-Х (угрупування, що базується в Афганістані) та "Аль-Каїда" мають намір проводити зовнішні операції, зокрема проти США, але жодна з них поки не може втілитися. Ми можемо побачити, як ІДІЛ-Х створить таку можливість десь через шість чи 12 місяців", – повідомив Колін Каль.

Він підкреслив, що досі незрозуміло, чи зможе "Талібан", який в серпні захопив владу, ефективно боротися з ІДІЛ після виводу військ США.

"За нашою оцінкою, "Талібан" і ІДІЛ-Х – смертельні вороги. Тож "Талібан" дуже зацікавлений у тому, щоб переслідувати ІДІЛ-Х. Їхню спроможність зробити це, думаю, ще належить визначити", – зазначив Каль.

За оцінкою Пентагона, в рядах ІДІЛ у Афганістані – кілька тисяч бойовиків.

В.о. міністра закордонних справ нового уряду талібів Амір Хан Муттакі заявив, що загроза з боку бойовиків "Ісламської держави" буде усунута. Він додав, що Афганістан не стане плацдармом для нападу на інші країни.

США збираються продовжувати виявлення загроз з боку терористичних організацій на афганській території. Однак офіційні особи США у приватному порядку застерігають, що виявлення і знешкодження угрупувань, як "Аль-Кайда" та ІД, буде надзвичайно складним без наявності військ у країні.

Нагадаємо, у серпні США вивели останні війська з території Афганістану, тоді ж "Талібан" увійшов до Кабула і фактично захопив владу. Крім гуманітарної кризи, включно із загрозою голоду, Афганістан зіткнувся з масштабними терористичними загрозами.

На початку жовтня в Кабулі трапився вибух біля мечеті, внаслідок якого загинуло не менше восьми осіб, ще 20 людей отримали поранення. За кілька днів після цього в шиїтській мечеті міста Кундуз на півночі Афганістану стався вибух. За попередніми даними, його жертвами стали понад 100 осіб, які отримали поранення або загинули.

Іще за тиждень під час п'ятничної молитви в шиїтській мечеті у місті Кандагар на півдні Афганістану пролунали вибухи, у результаті яких загинуло понад 30 людей.