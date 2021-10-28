ТЕМА

Названо 30 найкращих українських книжок

28 октября 2021 | 08:33

распечатать        комментарии [0]       добавить в

34790 осіб обирали 30 книжок зі списку (100 книжок, обрані експертами та експертками).


  • 30. Московіада, Юрій Андрухович;
  • 29. Нариси історії України, Ярослав Грицак;
  • 28. Червоний, Андрій Кокотюха;
  • 27. Українки в ГУЛАГу, Оксана Кісь;
  • 26. Село не люди, Люко Дашвар;
  • 25. Брама Європи, Сергій Плохій;
  • 24. Літопис, Самійло Величко;
  • 23. Іловайськ, Євген Положій;
  • 22. Герой нашого часу/Гамлєт, Лесь Подерев'янський;
  • 21. Танго Смерті, Юрій Винничук;
  • 20. Фелікс Австрія, Софія Андрухович;
  • 19. Notre Dame d'Ukraine, Оксана Забужко;
  • 18. Повне зібрання творів Тараса Шевченка в 12 томах;
  • 17. Доця, Тамара Горіха Зерня;
  • 16. Україна. Історія з грифом секретно, Володимир В'ятрович;
  • 15. Повне зібрання творів Лесі Українки в 14 томах;
  • 14. Інтернат, Сергій Жадан;
  • 13. Повне зібрання творів Василя Стуса в 6 томах;
  • 12. Польові дослідження з українського сексу, Оксана Забужко;
  • 11. Антологія української поезії ХХ століття від Тичини до Жадана;
  • 10. Ukraïner. Країна зсередини, Богдан Логвиненко;
  • 9. Століття Якова, Володимир Лис;
  • 8. Ворошиловград, Сергій Жадан;
  • 7. Солодка Даруся, Марія Матіос;
  • 6. Україна. Історія, Орест Субтельний;
  • 5. Абетка, Іван Малкович;
  • 4. Чорний ворон, Василь Шкляр;
  • 3. Записки українського самашедшого, Ліна Костенко;
  • 2. Триста поезій, Ліна Костенко;
  • 1. Справа Василя Стуса, Вахтанг Кіпіані.

Повну інформацію щодо книжок, які брали участь у конкурсі, можна знайти за посиланням.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Акция протеста у Сиднейского театра, приуроченная к Международному дню проституток, который отмечают 2 июня. В тот день в 1975 году одна из церквей во французском городе Лион была захвачена проститутками, которые жаловались на бездействие полицейских, когда жрицы любви сообщали тем о преступлениях.
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100