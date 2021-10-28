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Названо 30 найкращих українських книжок
28 октября 2021 | 08:33
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34790 осіб обирали 30 книжок зі списку (100 книжок, обрані експертами та експертками).
Повну інформацію щодо книжок, які брали участь у конкурсі, можна знайти за посиланням.
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