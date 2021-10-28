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Ківа збіднішав на 1,2 млн.грн
28 октября 2021 | 08:44
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Це перша в історії України справа про цивільну конфіскацію майна.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтвердила серпневе рішення ВАКС про конфіскацію у депутата Верховної Ради Іллі Киви 1,2 млн гривень доходу, нібито отриманого від здачі в оренду закинутої жомової ями.
Про це повідомила громадська організація "Центр протидії корупції".
Під час судового засідання адвокати Киви намагалися довести, що жомова яма така дорога, тому що під нею нібито знаходяться резервувари для нафтопродуктів. Проти у договорі оренди, який підписував депутат, немає згадок про це, а орендар не займається переробкою нафтопродуктів.
Виходячи з цього, апеляційна палата підтвердила, що депутат протиправно отримав 1 242 236 гривень.
Нагадаємо, у 2020 році журналісти Bihus.info дізналися, що Кива отримав 1,2 млн грн нібито за здачу в оренду порослої бур'янами ями, яку раніше використовував цукровий завод міста Заводське, туди скидали відходи після обробки буряку. Зараз він не працює, але яму навіщось орендувало зареєстроване у Львові ТОВ "Компанія "Сіквел" з ознаками фіктивності.
Розслідуванням зацікавились антикорупційні органи, і у травні 2021 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася з позовом до ВАКС про стягнення необґрунтованих активів Киви в дохід держави.
Це перша в історії України справа про цивільну конфіскацію майна.
Уродженець Полтави Ілля Кива у 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і якийсь час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.
До служби в МВС Киву засудили за отримання хабаря на посаді заступника начальника Управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.
У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а у 2019 році пішов у ОПЗЖ. Того самого року його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.
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