Суд не наказал директора "Рошена" за наезд на велосипедиста

28 октября 2021 | 09:25

Судья пояснил. что во всем виновата прокуратура.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области отказался привлекать к уголовной ответственности директора компании Roshen Вячеслава Москалевского, обвиняемого в нанесении легких телесных повреждений во время ДТП в Киевской области и закрыл уголовное производство против него.



Об этом говорится в материалах суда.



Решение суд принял 22 сентября.



Суд пришел к выводу, что при дознании прокурор грубо нарушил процессуальные сроки, поскольку обвинительный акт в уголовном производстве по обвинению Москалевского в совершении уголовного проступка, предусмотренного ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса, был направлен в суд вне сроков досудебного расследования, что является основанием для закрытия уголовного производства по делу.



Своим решением суд закрыл дело против Москалевского из-за того, что после сообщения ему о подозрении истек срок досудебного расследования, определенный процессуальным кодексом.



Прокуратура обжаловала это решение в Апелляционном суде.