Россия грозит прекратить сотрудничество с музеями Нидерландов

28 октября 2021 | 09:30

Министерство иностранных дел России заявило, что вердикт суда Амстердама по «скифскому золоту» ставит под вопрос перспективы межмузейного сотрудничества. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния. Руководствуясь исключительно политическими мотивами, голландские судьи полностью проигнорировали тот неоспоримый факт, что «скифское золото» является культурно-историческим наследием народов Крымского полуострова, на котором были обнаружены данные артефакты и который никогда не покидали», – заявила Захарова.



По ее мнению, вердикт Апелляционного суда Амстердама «создает крайне опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран и ставит под вопрос дальнейшие перспективы межмузейного сотрудничества, в том числе между Россией и Нидерландами».