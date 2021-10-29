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З 1 листопада Київ знов кошмаритимуть локдауном
29 октября 2021 | 08:46
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Київ з понеділка, 1 листопада, переходить у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.
"За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 години 00 хвилин 01 листопада 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки на території міста Києва", - сказано в повідомленні.
Немчінов нагадав, що "червоний" рівень епідемічної небезпеки передбачає низку обмежень. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.
Обмеження не діятимуть, якщо 100% працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані.
У КМДА повідомили, що з 00:00 1 листопада до окремого рішення заборонено:
Заклади освіти столиці з 1 листопада мають перейти на дистанційний режим.
Дитячі садки можуть працювати за умови, якщо всі працівники мають документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації.
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