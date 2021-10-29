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Розробника фейкової "Дії" запропонували постажуватися у Мінцифрі
29 октября 2021 | 08:52
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Пропозиція не звільняє хакера-самоучку від відповідальності за підробку.
Хакерові-самоучці, який нещодавно створив фейкову "Дію", запропонували пройти стажування у Міністерстві цифрової трансформації.
Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.
"Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову «Дію». Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві", - написав Єнін у фейсбуці.
Перший заступник голови МВС наголосив, що перед законом всі рівні. Тому 21-річному розробникові фейкової "Дії" все-таки доведеться нести відповідальність за підробку.
Нагадаємо, мешканець Запоріжжя створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку "Дія". Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку та картку його сестри. У рекламі він вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки. Також у фейковій "Дії" для Android можна було редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.
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