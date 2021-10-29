Розробника фейкової "Дії" запропонували постажуватися у Мінцифрі

Фото: facebook.com/eugene.enin

Хакерові-самоучці, який нещодавно створив фейкову "Дію", запропонували пройти стажування у Міністерстві цифрової трансформації.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Кіберполіція швидко знайшла хакера-самоучку, який нещодавно створив фейкову «Дію». Так само швидко ми познайомили його з Міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Хлопцю запропонували спокутати свою провину і постажуватися в Міністерстві", - написав Єнін у фейсбуці.

Перший заступник голови МВС наголосив, що перед законом всі рівні. Тому 21-річному розробникові фейкової "Дії" все-таки доведеться нести відповідальність за підробку.

Нагадаємо, мешканець Запоріжжя створив програмне забезпечення, що ідентично копіювало дизайн державного додатку "Дія". Користувачі могли купити несправжній сервіс за 100 гривень, а всі гроші приходили на особисту картку та картку його сестри. У рекламі він вказував, що завдяки застосунку неповнолітні можуть безперешкодно купувати алкоголь і цигарки. Також у фейковій "Дії" для Android можна було редагувати дані про вакцинацію, вік та іншу інформацію.