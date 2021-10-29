Санкції щодо України у допінговому скандалі будуть такими самими, як і щодо Росії, - спортивний юрист

(НАДЦ) у маніпуляціях з допінг-пробами, попередженні спортсменів про прийдешні перевірки та перешкоджанні антидопінговим заходам.

Спортивний юрист Юрій Юрченко в інтерв'ю sportarena.com спрогнозував, чим це може обернутися для українського спорту.

"Думаю, що санкції будуть такі самі, як із мельдонієм у Росії. Наша антидопінгова організація звинувачена в причетності до порушення антидопінгових правил. Цю ситуацію можна порівняти з корупційними діями.

Санкції можуть бути досить жорсткими. НАДЦ – це обличчя спорту України. Керівництво НАДЦ уже залишило свої посади, але це не означає, що наслідків для нас не буде. Можливо, все навіть завершиться кримінальними справами. WADA без доказів нікого не звинувачує, тому якісь правопорушення були", - упевнений Юрченко.

"У кодексі WADA написано про стимули за розголошення правопорушень. WADA своєю діяльністю займається не односторонньо. Вона виконує контрольну функцію щодо правопорушень. Саме через функцію зворотного зв'язку працює система.

Якщо не буде відповідальності за правопорушення, то втрачається сенс роботи організації. За порушення антидопінгових правил мають відповідати люди, які це вчинили", - заявив юрист.

При цьому фахівець не виключив ситуацію, за якої українські спортсмени виступатимуть без гімну та герба.

"Не виключав би таку ситуацію. Потрібно шукати всі можливості для захисту честі та гідності спорту в Україні. WADA просто так не публікувала б звіту, тому ситуація досить серйозна. Збігів ніяких не може бути. Треба готуватися до найгіршого, але в жодному разі не опускати рук. Потрібно боротися до кінця.

У нас нині недостатньо розвинене спортивне законодавство, хоч і нинішнє міністерство над цим працює. Нам слід суттєво вдосконалювати антидопінгове законодавство. Потрібно працювати ще ефективніше", - переконаний Юрченко.