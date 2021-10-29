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В РФ объявили в розыск программиста, распространившего видео с пытками

29 октября 2021 | 10:02

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Программиста Сергея Савельева, который слил правозащитникам видео пыток заключенных в России, в розыск объявили по статье Уголовного кодекса РФ о неправомерном доступе к компьютерной информации.



"По версии следствия, в период времени с 2018 года по декабрь 2020 года обвиняемый, находясь в ФКЛПУ ОТБ-1 (Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение областной туберкулезной больницы №1), осуществил неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации. После чего передал указанную информацию третьему лицу в целях ее распространения в СМИ", – говорится в сообщении МВД.

Уголовное дело в отношении Савельева возбудили 30 сентября, а 18 октября суд в Саратове заочно его арестовал, уточнили в МВД.



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