ТЕМА

В Бурятии задержали группу праворадикальных бурятов

30 октября 2021 | 09:06

распечатать        комментарии [0]       добавить в

ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.


"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", - отметили в ФСБ.

По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.

В отношении организатора и трех активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе"). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Из видео, распространенного ЦОС, следует, что у задержанных обнаружили огнестрельное оружие и большое количество ножей.

Обыски проводились по разным адресам задержанных. В общей сложности у участников группировки найдено более 20 ножей, граната, а также огнестрельное оружие, в основном пистолеты. Как следует из видео, участники группировки проводили тренировки с элементами рукопашного боя и использованием ножей.



Комментировать статью
Автор*:
Текст*:
Доступно для ввода 800 символов
Проверка*:
 

также читайте

по теме

фототема (архивное фото)

© фото: .

Софи Лорен photos by Willy Rizzo
   
новости   |   архив   |   фототема   |   редакция   |   RSS

© 2005 - 2007 «ТЕМА»
Перепечатка материалов в полном и сокращенном виде - только с письменного разрешения.
Для интернет-изданий - без ограничений при обязательном условии: указание имени и адреса нашего ресурса (гиперссылка).

Код нашей кнопки:

  Rambler's Top100