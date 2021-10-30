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В Бурятии задержали группу праворадикальных бурятов
30 октября 2021 | 09:06
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ФСБ России задержала в Бурятии участников экстремистской группировки праворадикальной направленности, готовивших акции против органов государственной власти и выходцев из Центральной Азии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности пресечена деятельность организованной группы экстремисткой направленности из числа жителей Бурятии. Задержаны лица, организовавшие на территории региона экстремистское сообщество праворадикальной направленности в целях реализации акций прямого действия в отношении представителей органов государственной власти, правоохранительных структур, а также выходцев из стран Центральной Азии, проживающих в регионе, и отдельных социальных групп", - отметили в ФСБ.
По данным спецслужбы, в экстремистскую структуру активно втягивались представители молодежи, в том числе из учебных заведений республики. Среди них распространялась праворадикальная идеология.
В отношении организатора и трех активных участников группировки возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ ("Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе"). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Из видео, распространенного ЦОС, следует, что у задержанных обнаружили огнестрельное оружие и большое количество ножей.
Обыски проводились по разным адресам задержанных. В общей сложности у участников группировки найдено более 20 ножей, граната, а также огнестрельное оружие, в основном пистолеты. Как следует из видео, участники группировки проводили тренировки с элементами рукопашного боя и использованием ножей.
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