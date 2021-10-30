КМДА й забудовники запустили фейкових активістів

30 октября 2021 | 15:48

Днями відбулась безпрецедентна за своєю цинічністю та нахабністю подія. Громадська організація, з гучною назвою Національний парк збереження та збагачення флори і фауни «Осокорки», зареєстрована пару тижнів тому, провела брифінг з презентацією створення незрозумілого парку на території… двох об'єктів ПЗФ «Озеро Тягле» та «Осокорківські луки» Цю подію відразу «освятили» своєю присутністю представники КМДА, Міністерства екології, Верховної ради. Вочевидь, що акція готувалась піар-технологами, оплачувалась великим бізнесом з залученням серйозних політиків.

Але для чого?

‼️Нема сумнівів, що поспіхом створена ГО заснована лише для того, щоб заплутати людей і створити комфортні умови для забудови більшої частини природної території Осокорків.

Цим фейковим проектом намагаються ввести людей в оману, запропонувавши створення парку на вже створеній території об'єкту природно-заповідного фонду! Забудувавши нових 2(‼️) млн. кв. метрів житла на території, яка потребує збереження, як паркова зона і зона ПЗФ!

Дивіться концепцію «Екопарку Осокорки»: https://ecopark-osokorky.com.ua/concept/

Дійсно, кишенькова громадська організація – це дуже зручно, адже «свої активісти» завжди підтримають будь-яку ідею надміцної спайки «влада-бізнес».Та насправді, це ще одна технологія брехні, ще один інструмент для знищення цінних природних територій. Це нікчемна піар-технологія для нівелювання справжніх здобутків ГО «Екопарк Осокорки», яка вже п’ять років поспіль успішно веде боротьбу за довкілля та заповідання цінних природних територій.

Вчора ми отримали шквал дзвінків та повідомлень з підтримкою від наших друзів, колег екологів, партнерів, політиків. Усі розуміють, що відбувається нахабне рейдерство справжніх громадських ініціатив, і що після відпрацювання цієї брудної технології на ГО «Екопарк Осокорки» така доля може спіткати будь-яку іншу організацію. Тож ми підемо широким фронтом! Разом подолаємо цих псевдо-активістів, ненажерливих бізнесменів і продажних політиків.

Свою підтримку нам вже висловили

Марш за Київ , а це понад 40 столичних громадських організацій та ініціатив,

Environment People Law (EPL)/Екологія - Право - Людина (ЕПЛ) , наші міжнародні партнери.

Ми готуємо відповідні заяви для преси, для органів влади та політичних партій. Про це мають знати кияни і ми не будемо мовчати!

Так, з одного боку – все це дуже неприємно, адже це черговий виток конфлікту. На який доведеться відволікатись, з яким доведеться боротись додатково. Та з іншого боку це результат того, що ми дуже боляче зробили в потрібному місці та в потрібний час тим, хто хоче відібрати у людей Екопарк Осокорки. Це знак того, що ми виконуємо свою місію і ми на правильному шляху.

Черговий наступ забудовника свідчить про те, що Екопарк Осокорки - це вузол проблем, які мають розв‘язуватися у відкритий спосіб, прозоро, чесно. І долучатися до цього разом з владою, бізнесом мають справжні екологічні організаціі. І головною метою мають бути інтереси громади й довкілля, а не прибуток. Відповідь буде потужною і адекватною, ми готуємо план дій і будемо повідомляти усі деталі цієї нової авантюри, яку підготували злобудовники.

Далі буде!