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КМДА й забудовники запустили фейкових активістів
30 октября 2021 | 15:48
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Днями відбулась безпрецедентна за своєю цинічністю та нахабністю подія. Громадська організація, з гучною назвою Національний парк збереження та збагачення флори і фауни «Осокорки», зареєстрована пару тижнів тому, провела брифінг з презентацією створення незрозумілого парку на території… двох об'єктів ПЗФ «Озеро Тягле» та «Осокорківські луки» Цю подію відразу «освятили» своєю присутністю представники КМДА, Міністерства екології, Верховної ради. Вочевидь, що акція готувалась піар-технологами, оплачувалась великим бізнесом з залученням серйозних політиків.
Але для чого?
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