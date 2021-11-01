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Каждый пятый россиянин считает допустимым применение пыток
01 ноября 2021 | 10:18
Об этом свидетельствуют данные опроса российского «Левада-центра«, проведенного 21-27 октября 2021 года.
66% россиян считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах.
20% опрошенных граждан РФ считают, что пытки допустимы. Из них 11% думают, что пытать людей можно только в исключительных случаях, когда это может спасти жизни других людей, 9% – можно пытать тех, кто совершил тяжкое насильственное преступление.
При этом 89% опрошенных не были в местах заключения по приговору суда, в следственном изоляторе, КПЗ или ИВС.
Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1636 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.
В октябре 2018 года на вопрос о допустимости избиения и издевательства над заключенными в колониях отрицательно ответили 57% россиян, 28% опрошенных считали, что в некоторых случаях к заключенным бывает необходимо применить силу, 7% опрошенных думают, что заключенные не в праве рассчитывать на нормальное отношение к себе.
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[30.10.2021]
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