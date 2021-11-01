Экстремальные природные явления ученые назвали новой нормой

Детали

В отчете о состоянии климата на 2021 год подчеркивается, что мир "меняется на наших глазах". Средняя температура за 20 лет с 2002 года должна впервые превысить на 1° C доиндустриальный уровень.

Согласно исследованию, глобальный уровень моря в 2021 году поднялся до нового максимума.

Эти последние данные за 2021 год публикуются ВМО раньше, когда началась конференция ООН по климату в Глазго, известная как COP26.

В отчете о состоянии климата содержится обзор климатических показателей, включая температуры, экстремальные погодные явления, повышение уровня моря и состояние океана.

Исследование показывает, что последние семь лет, включая этот, вероятно, будут самыми теплыми за всю историю наблюдений, поскольку парниковые газы достигли рекордных концентраций в атмосфере.

Сопутствующее повышение температуры выталкивает планету на "неизведанную территорию", говорится в отчете.

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"Экстремальные явления - это новая норма", - сказал профессор ВМО Петтери Таалас.

"Появляется все больше научных доказательств того, что некоторые из них несут на себе след изменения климата, вызванного деятельностью человека", - добавил он.

Профессор Таалас подробно рассказал о некоторых экстремальных погодных явлениях, которые произошли во всем мире в этом году: