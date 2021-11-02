ТЕМА

Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе

02 ноября 2021 | 10:01

Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщили в "Роскосмосе".


В переговорах 1 ноября в Москве участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли.



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