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Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе
02 ноября 2021 | 10:01
Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщили в "Роскосмосе".
В переговорах 1 ноября в Москве участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме.
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[30.10.2021]
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