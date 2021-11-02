Россия и Зимбабве договорились сотрудничать в космосе

В переговорах 1 ноября в Москве участвовали замгендиректора "Роскосмоса" Олег Фролов, замминистра высшего и дополнительного образования, инноваций, науки и технологического развития Зимбабве Реймор Мачингура и исполняющий обязанности директора ЗИНГСА Пианос Гвеме. Стороны также обсудили перспективы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли из космоса и подготовки кадров для космической отрасли.

Представители космических агентств России и Зимбабве подписали меморандум о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, сообщили в "Роскосмосе".